В Сальске обрушилась стена здания, под завалом могут быть люди

Под завалами могут оставаться люди. Фото: ГУ МЧС РО.

В Сальске 19 марта обрушилась стена здания. Происшествие случилось на переулке Морском, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В двухэтажном строении рухнула несущая конструкция. Здание не эксплуатировалось. При этом, по данным МЧС, под завалами могут находиться два человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

— К работам привлечен 31 спасатель. Задействовано 12 единиц техники. ОТ МЧС — 14 человек и пять единиц техники, — прокомментировали в донском управлении.