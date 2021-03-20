Ростовчане стали чаще жаловаться: им не нравится транспорт и дороги

Работа общественного транспорта устраивает не всех ростовчан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественный транспорт, ремонт дорог, нехватка врачей и проблемы в сфере ЖКХ – этими аспектами больше всего не удовлетворены жители Ростова-на-Дону. Это показал анализ жалоб, которые поступили в администрацию в 2020 году. Причем, по сравнению с 2019 годом, жаловаться ростовчане стали намного больше.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, в минувшем году специалисты обработали около 20 тысяч жалоб. Их количество выросло на 42 процента по сравнению с 2019 годом. Чаще всего ростовчане стали жаловаться с помощью онлайн-сервисов.

Возглавляет топ городских проблем, по мнению жителей Ростова, транспортное хозяйство. А именно людям не нравятся дороги, работа городского транспорта и то, как размещены светофоры и дорожные знаки.

На втором месте по количеству жалоб - здравоохранение. Ростовчане обращают внимание на нехватку узких специалистов, длительного ожидания врачей по вызову на дом и службы «скорой помощи».

- На третьем месте по актуальности стали вопросы функционирования жилищно-коммунального хозяйства, которой были посвящены 13 % (2687 обращений). Это некачественная работа управляющих организаций, ТСЖ, нормализация горячего водоснабжения в МКД, работа лифтов в МКД, - прокомментировали в пресс-службе администрации.

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