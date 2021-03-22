Нашли спустя два дня: 16-летняя жительница Веселого была в Ростове

Девушка нашлась. Фото: "Лиза Алерт Юг".

16-летнюю жительницу поселка Веселый нашли в донской столице, об этом «Комсомольской правде-Ростов» сообщили знакомые дончанки. Жизни девушки сейчас ничто не угрожает, однако детали истории ее близкие пока не раскрывают.

Девушка пропала два дня назад. Ее искали, можно сказать, всем миром – родственники сразу же обратились к землякам за помощью, к поискам также подключились и волонтеры отряда «Лиза Алерт Юг». За ситуацией жители Дона следили в соцсетях.

Известно, что 20 марта девушка уехала от подруги с неким знакомым. Этого мужчину никто не знает - ни друзья, ни родные. Он увез ее в неизвестном направлении. После этого юная «беглянка» была «в онлайне некоторое время и на сообщения с вопросами «Где она и что с ней?» всем писала "Простите, я боюсь".

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