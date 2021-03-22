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Общество22 марта 2021 12:23

17-летний штангист из Ростова выиграл золото первенства страны

Штангист уже несколько раз привозил домой медали высшей пробы
СКИБА Ангелина
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Штангист уже несколько раз привозил домой медали высшей пробы. Фото: Управление спорта г. Ростова-на-Дону.

Ростовчанин Артем Егиян завоевал в Старом Осколе золото первенства страны по тяжелой атлетике. 17-летний штангист оказался сильнейшим в категории до 61 кг. В рывке он поднял 106 килограммов, а в толчке - 125. Об этом сегодня рассказали в управлении по физкультуре и спорту донской столицы. Также «КП-Ростов-на-Дону» пояснили, что Артем тренируется в СШОР-35. Его наставник - Эдгар Орликов.

Спортсмен уже неоднократно привозил домой медали высшей пробы. Так, например, в 2019 году на всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера Окунева он поднялся на первую ступень пьедестала, а также установил в своей возрастной группе сразу три рекорда. Тогда Артем в сумме набрал 139 килограммов. Юноша был победителем и в 2018 году на первенстве Краснодарского края.

Соревнования в Белгородской области еще не завершились, заключительный день - 24 марта. Всего за награды борются 483 участников и 55 регионов. Лучшие из лучших этим летом отправятся на Первенство Европы в Польшу.

Не менее интересные новости накануне пришли из стана ростовских футболистов. Так в свои национальные сборные отправились пять игроков, они будут участвовать в отборочном турнире чемпионата мира по футболу. А главный тренер желто-синих впервые за пять лет посетил спортзал с женой.

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