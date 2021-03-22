В Новочеркасске перенесли слушание по делу майора, которого подозревают в мошенничестве

Дело рассматривают в суде Новочеркасска. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске на 29 марта перенесли слушание по уголовному делу майора, которого подозревают в мошенничестве и получении взятки. Об изменениях стало известно в понедельник, 22 марта.

- Действительно, сейчас его судят по части 3 статьи 159 и пункту «в» части 5 статьи 290. Ближайший процесс должен был состояться 13 числа, но его перенесли на 29 марта. Причины такого решения прокомментировать не можем, - сообщили в городском суде.

Правоохранителя в марте прошлого года задержали оперативники собственной безопасности донского МВД и сотрудники ФСБ. Тогда он занимал пост начальника местного отдела ГИБДД и, по предварительным данным, получал деньги от своего подчиненного за общее покровительство и попустительство по службе.

При этом, начинал свою деятельность на посту с громких обещаний о том, что будет бороться с пьянством за рулем и «наглыми мажорами».

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