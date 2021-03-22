В Таганроге на Бакинском мосту подрались водитель и дорожный рабочий

Противостояние перешло в драку, в ход пошел даже газовый баллончик. Фото: https://vk.com/rostovnadonu

В Таганроге на Бакинском мосту подрались водитель и дорожник. Неприятная сцена попала на камеру регистратора соседней машины, а потом и в соцсети.

Судя по видео, конфликт произошел вечером. Это не самое приятное время для водителей: слепят встречные авто, нужно быть предельно внимательным. Скорее всего, дорожный ремонт и частично перекрытый проезд окончательно расстроили владельца иномарки.

Он вышел из своего Citroen и отшвырнул в сторону дорожный конус. На это отреагировал один из рабочих. Мужчина ударил рукой по боковому зеркалу авто. Далее противостояние только усилилось и перешло в драку. В ход пошел даже газовый баллончик - недовольный автолюбитель прыснул едкой жидкостью в глаза обидчику.

Жители Дона высказали свое мнение о произошедшем в комментариях к посту, опубликованному в соцсети.

- При подобном проявлении немотивированной агрессии я посоветовал бы его же баллоном обильно обработать морду лица этого Рэмбо, пусть знает последствия амбиций и трусости. Накупили баллончиков мамкины бойцы и чувствуют себя всемогущими, - написал Евгений Юрьевич.

- А на каких основаниях он получил медсправку? - задался вопросом Дэйв Хейтер.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.