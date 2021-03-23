Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 марта: семь баллов

Дороги загружены на семь баллов. Фото: https://yandex.ru/maps.

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 марта: где загружено движение. "КП-Ростов" собрала всю информацию о ситуации на дорогах на данный момент.

Транспортные заторы образовались в Октябрьском районе. Парализовано движение на улице Особенной от 1-й Форматной улицы до Снежного переулка. Водители стоят в пробке на улице Оганова - от кольца на пересечении с Особенной до улицы Тимошенко.

Пробка на улице Вавилова от Орбитальной до пересечения с упроспектом Королева. Сложная ситуация в районе площади 2-й Пятилетки. Перед площадью парализивано движение на Вавилова, Шеболдаева, Немировчиа-Данченко.

Проспект Михаила Нагибина загружен от улицы Нариманова до проспекта Ленина.

Пробки в поселке Чкаловском. Многокилометровый затор зарегистрирован на улице Вятской от пересечения с Днепровским переулком до улицы 50-летия Ростсельмаша.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", загруженность дорог в Ростове оценивается на семь баллов.