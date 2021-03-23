Ростовские следователи проверят условия жизни в легендарном «Доме актера»

Решение было принято после жалоб, прозвучавших в эфире федерального канала Фото: Олег ЗОЛОТО

В ростовском «Доме актера» проверят условия для жизни. Об этом распорядился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Решение было принято после жалоб, прозвучавших в эфире федерального канала.

Люди, которые проживают в здании, рассказали, что объект культурного наследия не видел ремонта уже более 10 лет. Здание не просто проблемное, оно аварийное – повсюду плесень, дыры и трещины. Многие просто опасаются находиться в таких помещениях. При этом, по словам жильцов, их туда временно переселила местная администрация.

- По данному факту организована проверка. Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах произошедшего, а также о планах по восстановлению прав граждан, - прокомментировали «КП – Ростов-на-Дон» в Следкоме.

Легендарную пятиэтажку построили с 1935 по 1938 год по проекту Эберга. В нее поселили актеров ростовского театра имени Горького. Здесь жили Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Сергей Бондарчук и еще многие известные людей искусства. В 1980 годы в "Доме актера" произошел пожар, после этого часть здания оказалась нежилой.

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