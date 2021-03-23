На Дону мужчина и женщина попали в больницу после серьезных ДТП

Аварии произошли в Пролетарском районе и Каменске-Шахтинском Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В двух районах Дона произошли аварии с пострадавшими, сообщили сегодня в отделе пропаганды УГИБДД.

Так в Пролетарском районе Дона с травмами попал в больницу водитель Lada Vesta. Его машина столкнулась с попутным большегрузом - MAN в этот момент стол на дороге сломанный. Это случилось вчера вечером на 149 км 700 метре трассы Котельниково - Песчанокопское.

В тот же день, но уже в Каменске-Шахтинском на Ворошилова, 109 опрокинулась Lada Kalina. Предварительно, владелица авто не придерживалась безопасной скорости, поэтому ее машина буквально вылетела на левую полосу, врезалась в кирпичный забор и перевернулась. Пострадавшую забрали в больницу.

- По фактам аварий сейчас проводим проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали «КП – Ростов-на-Дон» в отделе пропаганды УГИБДД.

Еще один дорожный инцидент произошел накануне. В Таганроге на Бакинском мосту водитель Citroen отшвырнул в сторону дорожный конус. За это один из рабочих ударил рукой по боковому зеркалу легковушки. После этого мужчины начали драку, в ход пошел даже газовый баллончик. Неприятная сцена попала на камеру регистратора соседней машины, а потом и в соцсети.

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