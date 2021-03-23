Опасного иностранного рецидивиста поймали донские пограничники

«Гость» был депортирован за пределы России еще в ноябре прошлого года. Фото: погрануправление ФСБ России по Ростовской области

В Чертковском районе поймали опасного иностранного рецидивиста. Он незаконно пересек российско-украинскую границу. Об этом сегодня сообщили в погрануправлении ФСБ по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, подозрительного незнакомца заметили на окраине хутора Касьяновка. После этого мужчину забрал дежурный наряд. Выяснилось, что «гость» был депортирован за пределы России еще в ноябре прошлого года. Ему еще девять лет, до 2030 года, нельзя было возвращаться назад.

Известно также, что нарушитель был судим. В разное время он сидел не только за границей, но и в российских исправительных колониях, в том числе за разбой и кражу.

Теперь мужчина ответит перед законом еще и за нарушение режима госграницы и неповиновение военным. Сейчас ему грозит штраф или арест на 15 суток. Однако иностранцу могут вменить и уголовную статью.

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