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Общество23 марта 2021 15:25

На Дону активизировались клещи: от паразитов уже пострадали 13 человек

Особенно внимательными следует быть тем людям, которые работают или отдыхают на природе
СКИБА Ангелина
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Особенно внимательными следует быть тем людям, которые работают или отдыхают на природе

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Дону активизировались клещи. От укусов паукообразных паразитов уже пострадали 13 человек, пятеро из них - дети до 14 лет. Обновленная информация появилась на сайте Роспотребнадзора.

Все знаю, что опасны не столько сами клещи, сколько болезни, которые они могут передать человеку. Например, крымскую геморрагическую лихорадку, боррелиозы и даже вирусный энцефалит. Однако в сводке не указаны такие случаи, возможно, их еще не было в этом году.

Борются с «агрессивными соседями» обычно с помощью обработки участков, однако это не 100-процентная гарантия. Жителям Дона напоминают: важно и самим соблюдать правила безопасности. Так особенно внимательными следует быть тем людям, которые работают или отдыхают на природе.

Клещи цепляются на открытые части тела и заползают под одежду, поэтому для прогулки в парке или в роще необходима более длинная одежда. Паукообразоного нужно снять как можно скорее. Нельзя ждать, пока он сам отпадет. С укусами рекомендуют обратиться в больницу.

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