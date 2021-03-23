Жителям Дона рассказали, как мошенники обманывают доверчивых жертв

Людям не только рассказали о схемах мошенников, но и подсказали, как защититься от их влияния Фото: https://61.xn--b1aew.xn--p1ai/

Сегодня жителям Дона напомнили, как мошенники чаще всего обманывают доверчивых жертв. Способы хищения денег с карт и другие теневые схемы описали в специальных памятках. Их раздали правоохранители из отдела миграции и сотрудники МРЭО ГИБДД.

Также всем желающим показали видеоролики с советами по самозащите от криминальных элементов. Кроме того, в некоторых торговых точках правоохранители развернули тематические баннеры и плакаты. Всю эту полезную работу провели в рамках акции «Стоп, мошенник!».

- Мы задействовали максимальное количество сотрудников полиции, а также казаков и общественников, чтобы охватить как можно больше граждан и напомнить простые правила безопасности, - прокомментировал «КП – Ростов-на-Дон» замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Ростовской области полковник Артем Воробьев.

Людям не только рассказали о схемах мошенников, но и подсказали, как защититься от их влияния. Например, каждый когда-нибудь сталкивался с назойливыми звонками незнакомцев, которые представляются работниками банков. Довольно часто происходят случаи, когда люди теряют бдительность и верят таким жуликам. В полиции подчеркивают: не следует сообщать собеседникам любые личные данные, и если есть какие-то сомнения, лучше напрямую обратиться в финансовое учреждение и уточнить вопрос.

А если на вас решили надавить психологически и напугать информацией о задержании родственника или друга, следует не терять самообладание. Нужно сначала позвонить этому человеку и обратиться в полицию.

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