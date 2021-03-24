Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 марта: заторы в Западном районе и Каменке

Загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 марта: проезд затруднен в нескольких районах. "КП" выяснила, какие участки лучше объезжать прям сейчас.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", многокилометровый затор зарегистрирован на уд=лице Вавилова - от Технологического переулка до площади 2-й Пятилетки и Шеболдаева. Пробка сохраняется и на Шеболдаева - в сторону площади Народного Ополчения до улицы Ларина.

Кроме того, огромная пробка в Октябрьском районе на Дачной улице, улице 56-й Армии и Таганрогской .- от пересечения Таганрогской и Гагринской улиц до пересечения с Вавилова. Заторы также на улице Цезаря-Куникова и проспекте Ленина.

Пробка сковала проспект Михаила Нагибина. - от пересечения с улицей Омской до проспекта Ленина.

Затруднено движение в Западном микрорайоне. Водители стоят в пробке на проспекте Стачки пере пересечением с проспектом Сиверса. Загружена дорога на улице Мадояна от Урупского переулка до Профсоюзной улицы.