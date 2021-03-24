Суд отменил разрешение на строительство высотки на набережной Ростова

Комплекс планировали разместить рядом с Казанской лестницей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд отменил разрешение на строительство 22-этажного жилого комплекса на Береговой, 33/4 в Ростове. Теперь застройщик - ООО «ДЛВ Инвест» - должен повторно подать документы в департамент архитектуры, сообщили городские власти.

- Администрация намерена и в будущем отстаивать свою позицию. Высотки на указанной территории недопустимы, - прокомментировал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Тяжбы по этому вопросу идут уже длительное время. Застройщик получил документы в 2016 году, тогда ему отказали. Он обратился в Арбитражный суд и выиграл, но власти подали апелляцию.

Комплекс планировали разместить рядом с Казанской лестницей, однако все участки вблизи правого берега Дона включили в зону охраны речного фасада. Соответственно, строительство здесь полностью исключено.

Кроме того, в прошлом году гордума донской столицы запретила точечную застройку без учета коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Также нельзя строить на участке от Сиверса до Кизитеринки.

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