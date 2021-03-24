Видео задержаний в подпольных казино Ростова обнародовали силовики

Подпольные казино накрыли в Ростове. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Игровые фишки номиналом более 3,5 млн рублей изъяли донские полицейские. Известно, что это произошло после того, как были накрыты два нелегальных казино.

Как оказалось, в деле были замешаны трое. Возраст мужчин от 25 до 65 лет. Они арендовали два нежилых помещения в Пролетарском районе Ростова. Там и проводились азартные игры с использованием игрового оборудования.

В общей сложности, были изъяты четыре покерных стола, а также 230 тысяч рублей, игральные карты и другие атрибуты, предназначенные для проведения азартных игр.

- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», - сообщили в донском главке.

Согласно законодательству, им грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо до четырех лет лишения свободы.

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