Таможенники конфисковали 53 килограмма одежды у пассажирки, летевшей из Стамбула

Теперь ее могут оштрафовать на кругленькую сумму. Фото: ЮТУ

В аэропорту «Платов» внимание таможенников привлекла пассажирка рейса рейса «Стамбул – Ростов-на-Дону». В багаже жительницы Краснодарского края нашли пиджаки, футболки, блузы, рубашки и другую одежду. Ее вес составил порядка 53 килограммов. При этом двигалась дамочка по «зеленому коридору», а таможенную декларацию на товар не подавала.

К слову, на том же рейсе из Турции, как оказалось, прилетели еще три нарушительницы. Женщины пронесли по «зеленому» коридору без таможенного декларирования чемоданы с одеждой, вес которой потянул еще на 80 кило.

- Характер, количество и предназначение товаров, перемещенных через таможенную границу, свидетельствует о том, что они ввозились с целью использования в предпринимательской деятельности, - прокомментировал случившееся исполняющий обязанности начальника таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) Иван Фролов. - Следовательно, товары подлежат таможенному декларированию.

Не исключено, что весь нелегальный товар конфискуют а самим бизнес-вумен придется заплатить крупный денежный штраф.