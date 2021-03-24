В станице Кагальницкой начали проверку после драки школьниц

Конфликт произошел между девочками 13-14 лет. Фото: Ольга Крыльцова

В школе №1 станицы Кагальницкой начали проверку после драки между ученицами. Этим происшествием после жалобы родителей заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова. Она сообщила, что сейчас «все проверочные мероприятия взяты на контроль».

О травле стало известно несколько дней назад. Первые неподкрепленные доказательствами свидетельства появились в местных СМИ. Сообщалось, что конфликт произошел между девочками 13-14 лет. Якобы на пострадавшую школьницу напали в коридоре учебного заведения, и все могло закончиться более трагично, если бы на помощь не подоспели учителя.