Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 марта: многокилометровый затор в Западном районе

Загруженность дорог в городе оценивается на шесть баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 марта: рассказываем о ситуации на дорогах. "КП-Ростов" выяснила, какие участки лучше объезжать прямо сейчас.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", многокилометровые заторы образовались в Октябрьском районе. В пробке стоят водители на улице Вавилова от Славной улицы до проспекта Королева. Загружена дорога и возле Площади 2-й Пятилетки. Кроме того, сложная ситуация и на улице Дачной от Таганрогской до Вавилова.

Небольшие пробки на улицах Нариманова, Цезаря-Куникова, переулке Ашхабадском. На проспекте Михаила Нагибина проезд скован от улицы Нариманова до проспекта Ленина.

Огромная пробка на Стачках. Она растянулась от улицы Международной до проспекта Сиверса. Людям сложно проехать на улице Доватора - от кольца на пересечении с Мадояна до Заречной улицы. Кроме того, затор образовался и на Мадояна - от кольца до Профсоюзной улицы.