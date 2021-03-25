В Ростове маршрут №92 планируют пролить до ТРК «Мегамаг»

Идею одобрили 400 человек, пометку в графе «против» поставили 100 респондентов Фото: https://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/2867

В Ростове автобусный маршрут №92 планируют пролить до ТРК «Мегамаг». Жители города уже проголосовали на портале «Активный ростовчанин» сообщает департамент транспорта.

Идею одобрили 400 человек, пометку в графе «против» поставили 100 респондентов. Вопрос был не из простых. Если такое решение примут, то новый маршрут свяжет Вятскую, ЖК «Платовский» и садовые товарищества вблизи Орской с «Ростов Ареной» и парком «Левобережным». Однако в этом случае автобус не будет останавливаться на Центральном рынке.

Если у вас есть вопросы по работе общественного транспорта, можно позвонить в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками (телефон см. ниже). Только на прошлой неделе на «горячую линию» поступило 253 обращения. Из этого числа 79 - жалобы на водителей, 29 – на обслуживание в транспорте, 74 человека уточняли маршрут.

АЛЛО!

Звоните в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками: 8 (800) 222-76-76.