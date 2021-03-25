Андрей Быков покинул пост директора компании «Ростовпассажиртранс»

До этого Быков был руководителем автопарков РМПАТП-5 и РМПАТП-6 Фото: http://rostovgortrans.ru/

Гендиректор МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Андрей Быков ушел в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня, информацию опубликовали на портале «Ростовский Городской Транспорт».

Андрей Быков возглавлял предприятие с июня 2019 года. Он сменил в должности Валерия Костюкова, который проработал на этом посту около полутора лет. До этого Быков был руководителем двух других автопарков РМПАТП-5 и РМПАТП-6.

Не так давно он рассказал о проблемах, которые имеются в сфере перевозок. По мнению эксперта, «пассажирский транспорт в Ростове не дотягивает до столичного уровня из-за низких тарифов на оплату проезда».

- Проблема в том, что сфера перевозок находится в государственной системе регулирования тарифов. Всегда учитывается платежеспособность населения. Так в Москве тариф – 50 рублей, а у нас в два раза меньше. А бензин стоит столько же, запчасти стоят столько же, техобслуживание – тоже. Отсюда и вопрос: откуда взяться равному развитию? - рассказал Андрей Быков.

«Ростовпассажиртранс» занимается перевозками с 1997 года. Компания использует около 260 автобусов, почти все они 2015-2018 годов выпуска.