Алексей Логвиненко потребовал начать расселение дома на Кривошлыковском до решения суда

По мнению Алексея Логвиненко, нужно ускорить процесс и помочь всем жильцам. Фото: администрация Ростова, официальный сайт.

Сити-менеджер Ростова поручил провести служебную проверку работы чиновников, которые занимаются ситуацией с домом в переулке Кривошлыковском, 4. Такую задачу глава администрации поставил после разговора с руководителем Пролетарского района Егором Долматовым, который не смог объяснить, почему дело все еще не сдвинулось с мертвой точки и до сих пор идут судебные процессы.

Алексей Логвиненко высказал недовольство по этому поводу и потребовал расселить жильцов, согласных с аварийностью здания.

- Назначим служебную проверку. Нужно дать оценку каждому руководителю, почему три месяца назад мы определили алгоритм решения, и он сегодня не работает. Из-за этого мне нужно постоянно выезжать, или у нас ряд руководителей не хотят работать? - спросил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Напомним, этот дом – яблоко раздора для жильцов и местной администрации уже длительное время. Дело в том, что после экспертизы его признали аварийным и подлежащим сносу, однако часть жильцов с этим не согласились и обратились в суд. Они требуют провести новую проверку и считают, что дом еще можно восстановить. Инструментальное обследование постройки проведут специалисты ДГТУ.

При этом другая часть жильцов не хотят оставаться в аварийном здании и просят выплатить компенсацию, чтобы можно было купить новые квартиры. Но и по этому вопросу появились препятствия – людям не могут направить необходимые суммы, так как сейчас проводят экспертизу.

По мнению Алексея Логвиненко, нужно ускорить этот процесс и помочь всем жильцам. Глава администрации потребовал начать расселение дома еще до решения суда, то есть как можно быстрее выплатить компенсацию тем, кому она нужна, также он призвал власти по возможности содействовать тем людям, которые не хотят съезжать.