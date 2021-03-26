В Ростовской области пропала 70-летняя пенсионерка

В Ростовской области идут поиски 70-летней Любови Быкадоровой. Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области идут поиски 70-летней Любови Быкадоровой. Известно, что она живет в поселке Синегорский Белокалитвинского района. Пенсионерка пропала накануне, 25 марта. Ее родные очень обеспокоены ее исчезновением, поэтому ищут.

- В тот день она была одета в черный пуховик, черные резиновые сапоги, розовый берет, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост женщины 158 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые.

Если вы что-то знаете о местонахождении дончанки, звоните по номерам телефонов, указанным ниже. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. В настоящее время листовки с фото Любови Никодимовны распространяют в сети Интернет, а также на ближайших остановочных комплексах, зданиях вокзалов и входах в магазины.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 80800-700-54-52 или 112.