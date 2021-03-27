Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 марта: ситуация на дорогах

Загруженность дорог оценивается на три балла. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 марта 2021: ситуация на дорогах. "КП-Ростов" собрала всю информацию о пробках на дорогах на данных момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались в Октябрьском районе. Транспортные заторы зарегистрированы на улице Вавилова: от улице Рельсовой до проспекта Королева, от улицы 56-й Армии до площади 2-й Пятилетки.

Пробка на проспекте Королева растянулась от улицы Неклиновской до пересчения Королева и Вавилова.

Сложная ситуация в районе площади 2-й Пятилетки. Пробка на улице 2-й Пятилетки от улицы Подъездной до площади. На улице Шеболдаева пробка от площади до улицы Челюскина.

Проезд парализовал на улице Немировича-Данченко. Затор начинается от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки.

Небольшая пробка зафиксирована на улице Доватора - от улицы Лазо до Змиевского проезда.