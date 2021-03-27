Посетить экспозицию может каждый. Фото: пресс-служба Росгвардии.

В патриотическом центре «Победа» в Ростове-на-Дону развернута тематическая фотовыставка из 45 фоторабот. Она стартовала в преддверии пятилетия со дня образования войск национальной гвардии России (он отмечается 27 марта, - прим. автр.). Их авторами стали как профессиональные фотокорреспондеты, так и действующие сотрудники правопорядка. На снимках - наиболее яркие моменты служебной деятельности бойцов Росгвадии. Там же организован показ семи кинолент, рассказывающих о служебно-боевых буднях различных подразделений ведомства, а так же включающие исторические ретроспективы. Выставка продлится по 28 марта, а посетить ее может любой желающий.

Пятилетие Росгвардии в Ростове показали в фотоснимках. Фото: пресс-служба Росгвардии.

Что касается результатов работы Управления Росгвардии по Ростовской области за пять лет, то цифры и факты прозвучали на брифинге начальника управления, генерал-майора полиции Владимира Жигулы.

- Личный состав подразделений принял участие в охране порядка таких значимых мероприятий общероссийского и мирового уровня, - рассказал Владимир Анатольевич, - таких, как Кубок конфедераций и 19-й всемирный Фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи в 2017 году, выборы Президента России и Чемпионат мира по Футболу FIFA в 2018 году, молодежные Дельфийские игры, Международный саммит и экономический форум «Россия-Африка» в Сочи в 2019 году, а также Фестиваль Росгвардии «Безопасный город. Безопасный Дон».

На снимках - наиболее яркие моменты служебной деятельности бойцов Росгвадии. Фото: пресс-служба Росгвардии.

На вооружении подразделений Росгвардии сегодня состоят новейшие образцы техники: бронированные автомобили, передвижные инженерно-технические лаборатории, беспилотные летательные аппараты и многое другое. Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии взяли под охрану 14500 квартир и других объектов на территории Ростовской области, а также 5500 организаций и учреждений. А при поддержке бойцов спецподразделений была пресечена деятельность подпольных цехов по производству фальсифицированного алкоголя, задержаны черные риэлторы, незаконные мигранты, киберпреступники, лица, подозревающиеся в разбойных нападениях, мошенничестве и торговле оружием.

Кроме того, в рамках ежегодных мероприятий по добровольной сдаче оружия от населения принято 131 единица гладкоствольных ружей и карабинов, 2500 патронов, почти 4000 боеприпасов времен Великой Отечественной воны. За пять лет, вместе с коллегами из МВД, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели более 470 тысяч проверок соблюдения сохранности оружия у граждан.