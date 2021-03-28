Передняя часть автомобиля оказалась в яме. Фото: vk.com/rostovnadonu

Машина такси провалилась в яму в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 27 марта на улице Сарьяна, сообщили жители в соцсетях.

По словам очевидца, водитель отвлекся на телефон и не заметил яму, вырытую рабочими. Причем место было специально огорожено. Тем не менее автомобилист продолжил давить на газ. В итоге передняя часть легковушки оказалась в яме.

— Чего только не встретишь в Ростове! Вот, например, на углу улицы Сарьяна/19-й лини в канаве лежит автомобиль такси, который опечатан судебными приставами, — написал другой человек.

Пользователи соцсетей придумали десятки шуток по поводу ситуации: «Загнали в долговую яму», «Кредитная яма», «Метро в Ростове-на-Дону», «Доставим хоть до центра Земли». Другие же искренне посочувствовали невнимательному владельцу авто.