Хотела квартиру, но осталась без денег: ростовчанка отдала лжериелтору 350 тысяч

Подозреваемого уже задержали. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Ростовчанка лишилась крупной суммы денег, поверив лжериелтору. Преступление произошло в Советском районе, сообщили в персс-службе донского управления МВД.

На днях в отдел полиции № 8 обратилась женщина. По ее словам, мужчина представился ей риелтором и предложил выгодно купить квартиру. Ростовчанка решила приобрести жилье в рассрочку. В качестве первоначального взноса она перевела лжесотруднику 320 тысяч. После этого мужчина не выполнил обязательства и просто перестал выходить на связь.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Деньги на квартиру, как выяснилось, он потратил на собственные нужды.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Сейчас мужчина находится под стражей, — прокомментировали в пресс-службе донского управления МВД.