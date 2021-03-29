На Дону подтвердили еще 242 случая COVID-19, больше всего заболевших в Ростове

Также стало известно о смерти еще 12 жителей области Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 29 марта, в Ростовской области коронавирусом заболели еще 242 человека. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 80 357 человек. Выздоровели за этот же период 72 127 жителей региона, из них за последние сутки - 260.

Новых заболевших выявили в 12 городах и 35 районах Дона. Больше всего, как обычно, в Ростове-на-Дону - 91 случай. Лечение в стационарах сейчас получают 1 916 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 18 человек, на неинвазивной ИВЛ - 139. Загруженность коечного фонда – 75,5%.

Также стало известно о смерти еще 12 жителей области. Пол умерших пока не называют. Известно, что у всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции с начала пандемии стали уже 3 533 человека.

В марте прошлого года на Дону обнаружили первый случай COVID-19. Инфекцию тогда подтвердили у девушки, которая вернулась из Таиланда. В апреле она уже выздоровела. Однако в том же месяце на Дону прогремела новость о гибели пациента с коронавирусом. Первой жертвой нового заболевания оказался гражданин Китая. Мужчине было 34 года. Во время вскрытия у него выявили сепсис, двустороннюю пневмонию и коронавирус.