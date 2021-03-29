В Республике Калмыкия человек в медицинском защитном костюме ограбил дом и убил мужчину

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 29 марта, около 08:30 в городе Элисте неизвестный мужчина в медицинском комбинезоне, защитных очках и перчатках забрался в дом, где убил человека и похитил деньги.

— Преступник проник в жилой дом, чтобы украсть деньги. При нем было огнестрельное оружие, он связал хозяйку и не менее трех раз выстрелил в ее сожителя, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Республике Калмыкия.

Известно, что приехавшие на место медики не смогли помочь хозяину дома: мужчина от полученных ран умер на месте происшествия. А вот женщина пострадала, но осталась жива.

Как рассказали в правоохранительных органах республики, вору удалось скрыться и прихватить с собой 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.