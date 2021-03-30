В Ростове за махинации на сотни миллионов осудили бывшего офицера ЮВО

Экс-начальника взяли под стражу прямо в зале суда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовском гарнизонном военном суде вынесли приговор бывшему заместителю начальника продовольственной службы ЮВО, полковнику запаса Денису Зорину. За махинации на 471,6 миллиона рублей он получил восемь лет колонии общего режима, также военнослужащего лишили звания и Медали Жукова.

Сотни миллионов Зорину удалось похитить за два года – с марта 2012 по март 2014. Он действовал вместе с двумя сообщниками. Сначала привлек своего подчиненного Фирсова, а потом Сомонова, которого порекомендовал руководству на свое место. Преступники вносили в документы ложные сведения о количестве необходимого продовольственного пайка для военных.

Экс-начальника взяли под стражу прямо в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде.

- Приговор в законную силу еще не вступил и может быть в течение десяти суток, - прокомментировали «КП – Ростов-на-Дону» в пресс-службе суда.