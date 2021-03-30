Ростовчанам предложили обсудить проект дороги на Театральном спуске

Свои предложения жители донской столицы смогут направить властям до 12 апреля Фото: соцсети

Проект строительства автодороги в границах Театрального спуска вынесли на общественные обсуждения. Соответствующую тему на портале «Активный ростовчанин» открыл городской департамент архитектуры. Дорогу планируют обустроить в границах улицы Орловской, переулков Чувашского и Краснофлотского.

«Эта территория тесно связана с будущим продолжением улицы Береговой, а также перспективной канатной дорогой Театральный спуск – Зеленый остров – Левобережная парковая зона - стадион «Ростов Арена», - говорится в сообщении.

Свои предложения жители донской столицы смогут направить властям до 12 апреля, а результаты огласят не ранее 20 числа следующего месяца.

- Мы делаем первый шаг к освоению этой территории. Театральный спуск имеет особое значение. Его связь с рекой – одна из основных идей действующего Генплана, - подчеркнул ранее в своем Instagram-аккаунте глава администрации Алексей Логвиненко.