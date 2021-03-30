Об изменениях предупреждает «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 31 марта, и в первые дни апреля на Дону изменят расписание сразу нескольких пригородных электричек. Об этом предупреждает пресс-служба «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Так 31 марта, 1 и 12 апреля по-другому будет курсировать состав № 6156 «Лихая – Ростов». Он будет отправляться со станции Лихой на 15 минут позже, в 15.36. Соответственно, в донской столице поезд появится в 19.30.

Эта же электричка, но под номером 6157, 5 и 9 апреля начнет свой путь из Ростова на пять минут раньше, в 7.51. Прибытие в Лихую планируется на 30 минут позже обычного, в 12.16.

А 3, 4, 5, 9, 10 и 11 апреля изменят время следования сразу семи составов, связывающих Ростов-Главный и Таганрог. Так, например, электричка № 6520 будет отправляться из южной столицы на 52 минуты позже обычного времени, в 8.48, прибытие в приморский город – в 10.15. Состав обратного направления № 6091 заберет пассажиров в 10.44. Прибытие в Ростов - 12.18.

Кроме того, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 10 апреля на маршрут "Лихая – Ростов-Главный" не выпустят несколько пригородных поездов.