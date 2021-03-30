Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 марта 2021: заторы на Ворошиловском и Нагибина

Загруженность дорог оценивается на пять баллов. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 марта 2021: ситуация на дорогах. Рассказываем, какие участки города лучше объехать прямо сейчас.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», проезд парализован на проспекте Королева — от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Пробка на улице Немировича-Данченко – от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки.

Кроме того, транспортные заторы на улицах Доватора и Зоологической — от улицы Мадояна до садового товарищества «Авангард-2Б».

Многокилометровая пробка на проспекте Ворошиловском — от Красноармейской до улицы Текучева. Проезд парализован на проспекте Михаила Нагибина — от площади Гагарина до проспекта Ленина.

Ситуация сложная и в районе Сельмаша. Пробка на улице Селиванова — от проспекта Мира до площади Комбайностроителей. Затор — на улице 1-й Конной Армии от Селиванова до улицы Пановой. Затруднено движение и на улице Пановой – от Образцовой улицы до проспекта Сельмаш.