Падение заболеваемости коронавирусом остановилось в Ростовской области

Снижение заболеваемости с третьей до десятую неделю составило 35%.

В Ростовской области приостановилось снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.

С третьей по десятую неделю в Ростовской области регулярно снижалось число заболевших. Падение заболеваемости в это время составило 35 процента. Так, в неделю количество инфицированных уменьшалось примерно на тысячу.

На 11-й и 12-й неделях снижение заболеваемости приостановилось.

— Сформировалось временное плато заболеваемости. Сейчас выявляем 237 — 248 случаев в день. Это ниже среднесуточных значений. Тем не менее есть тенденция к остановке снижения заболеваемости, — прокомментировал Евгений Ковалев.

Он отметил, что пока рано смягчать ковидные ограничения. Контролирующие органы должны строго следить за выполнением санитарных мер. При этом ужесточения режима пока не планируется.