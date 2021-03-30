Против смягчения ограничений от коронавируса выступил донской Роспотребнадзор

За сутки коронавирусом заразились еще 240 жителей области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донской Роспотребнадзор выступил против смягчения ограничений. По этому поводу высказался глава ведомства Евгений Ковалев.

— Мы сегодня находимся на распутье. Если отпустить ситуацию, мы получим взрывообразный рост заболеваемости, — прокомментировал главный санврач на заседании регштаба по коронавирусу.

По его мнению, сейчас в области «продуманный комплекс мероприятий» по борьбе с ковидом. Он призвал власти строго контролировать их исполнение.

Несколько недель в Ростовской области снижалась заболеваемость ковидом. Так, падение с третью по десятую неделю составило 35 процентов. Однако сейчас эта тенденция приостановилась, область вышла на плато заболеваемости.

За сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 240 человек. Общее число заболевших достигло 80 597. Жертвами ковида стали еще 20 жителей донского региона.