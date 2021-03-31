Огурцы вместо бамперов: у завода «ТагАЗ» выкупили цех

Компания по производству теплиц выкупила цех и земельный участок у завода-банкрота. Фото: сайт единого реестра должников.

Четырехэтажное здание цеха окраски бамперов на Инструментальной улице в Таганроге, пристройки и земельный участок площадью 30,2 тысячи квадратных метров продано обществу с ограниченной ответственностью «Хозагро» за 53,5 миллиона рублей. Имущество было в залоге у «Абсолют Банка». Информация находится в открытом доступе на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Ранее предприниматель из Подмосковья Людмила Михайлюк выкупила чать оборудования завода на сумму 14 миллионов рублей.

Напомним, «Таганрогский автомобильный завод» открылся в 1998 году, инвестиции в запуск составили 320 миллионов долларов. Предприятие подкосил кризис в 2009 году, и в 2012-м оно было признано банкротом. На сегодня задолженность завода «ТагАЗ» перед кредиторами составляет почти 40 миллиардов рублей.