О возможности отмены масочного режима высказался губернатор Ростовской области

Глава региона считает, что со снятием ограничений не нужно спешить. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Губернатор Ростовской области во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове) подробно рассказал о ходе вакцинации в регионе и условиях для снятия ограничений.

- Считаю, что торопиться в вопросе снятия коронавирусных ограничений в регионе не стоит, - сказал Василий Юрьевич в эфире Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове). - Сейчас мы наращиваем темпы вакцинации, но говорить о приобретении коллективного иммунитета можно лишь тогда, когда число получивших прививку взрослых людей составит 60 процентов.

Да, есть запросы от минкульта на увеличение посадочных мест в учреждениях культуры, от департамента потребительского рынка на открытие игровых комплексов в крупных магазинах. Мы все эти предложения рассматриваем, но важно помнить, что только хорошая динамика снижения уровня заболеваемости — это путь к отмене масочного режима и нормализации жизни.

Напомним, вакцинация в Ростовской области началась в январе текущего года. Глава донского региона тоже привился от коронавируса и поделился своими ощущениями от полученных прививок.