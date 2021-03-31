Инфекционной больнице за 3,2 млрд рублей в Ростове быть

Губернатор уверен, что единый инфекционный центр будет востребован в области и после пандемии. Фото: сайт Правительства Ростовской области.

Во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове), губернатор Дона ответил скептикам, которые считают новую инфекционную больницу слишком дорогим проектом, который, по их мнению, не понадобится после окончания борьбы с коронавирусом.

- Принимая решение о строительстве больницы, мы понимали, что делаем хорошее дело — введем в эксплуатацию мощный инфекционный центр на Дону, - сказал Василий Голубев. - Что мы имели до этого: в некоторых территориях инфекционные отделения даже не строили специально, а просто приспосабливали под их задачи старые помещения, делали пристройки. В регионе просто не было единого инфекционного центра, и он будет востребован и после пандемии.

Глава региона также заметил, что власти региона задумывались о строительстве такой больницы еще 20 лет назад, но реализовать замысел не позволил недостаток средств.

- Теперь правила изменились: проектирование и строительство могут идти практически параллельно. И если раньше по всем правилам такую больницу мы бы строили три года, то сейчас можем справиться за один год. Я лично бываю на объекте и контролирую ход строительства, - добавил губернатор. - Теперь перед министерством здравоохранения региона стоит задача укомплектовать учреждение, в котором будут работать сотни людей.