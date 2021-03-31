Показатели выросли даже в пандемию: о развитии экономики в регионе рассказал глава региона

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях выросло на четыре тысячи объектов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время интервью в эфире Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове) губернатор Василий Голубев рассказал о том, с какими результатами донская экономика преодолела пандемийный 2020-й.

- Промышленное производство в сложный 2020 год выросло по сравнению с 2019 годом на 1,7 процента. Также отмечен хороший рост инвестиций — 6,2 процента. И даже количество предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях выросло на четыре тысячи объектов, - сообщил глава региона. - А уже в первые два месяца 2021 года мы наблюдаем рост промышленного производства на 11,5 процента по сравнению с прошлым годом. Растет объем сельскохозяйственной продукции, есть рост в торговле и общественном питании. Но важно учитывать, что этот рост идет на фоне не самых лучших прошлогодних показателей.

Василий Голубев признал, что добиться этих результатов донскому бизнесу удалось, в том числе благодаря активной поддержке из федеральной и региональной казны (около 10 миллиардов рублей за 2020 год были направлены на эти цели) и грамотному взаимодействию с органами власти на местах и в регионе. Теперь нужно быть готовыми расти и дальше, когда эта помощь будет сокращена.