Ростовские власти не планируют убирать ларьки в подземных переходах

Пока киоски никто не трогает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова не планируют демонтировать ларьки в подземных переходах, которые располагаются около Центрального рынка и на Буденновском/Большой Садовой. Об этом стало известно сегодня.

Пока киоски никто не трогает. Известно, что они в составе «конкурсной массы» фигурировали в деле о банкротстве, но в 20 числах марта решением суда их вынесли из этого списка и вернули городу. Через время администрация может вернуться к этому вопросу снова, так как мозаичные панно, которые находятся в этих переходах, требуют реконструкции.

Ранее о том, что арендатор ларьков проиграл судебные тяжбы администрации сообщила руководитель движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян. Она опубликовала пост об этом в группе общественного движения в Facebook.

- Арендатор суды с администрацией проиграл. У него ещё есть возможность подать в Верховный суд, но пока не подал и заявление о приостановлении исполнения решения не направил. Следовательно, ждем открытия мозаик. Особенно Поход Петра первого на Азов, - написала Елена Хатламаджиян.