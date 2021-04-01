Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 апреля: заторы в нескольких районах

Загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 апреля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались в Октябрьском районе. Затор растянулся, например, на улице Особенной - от улицы Южной до пересечения с Вавилова. Затруднено движение и на Вавилова - от Орбитальной до проспекта Королева и от Радиаторного переулка до площади 2-й Пятилетки. На Шеболдаева проезд парализован от площади до пересечения с улицей Ларина.

Проспект Михаила Нагибина встал в пробку от Омской улицы до проспекта Ленина. На улмце Нансена трудно проехать от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина.

Ворошиловский проспект сковала пробка от Береговой до улицы Большой Садовой. На Буденновском проспекте пробка начинается на Красноармейской и продолжается до улицы Текучева.