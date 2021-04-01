Из-за долгов у жителя Дона забрали Porsche Macan

Мужчина не выплатил 52 штрафа ГИБДД, а за транспортные налоги у него набежала сумма в 139 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

У жителя Ростовской области за долги забрали Porsche Macan. Мужчина не выплатил 52 штрафа ГИБДД, а за транспортные налоги у него набежала сумма в 139 тысяч рублей. Об этом рассказали в Службе судебных приставов.

Сначала злостного неплательщика предупредили о возможных последствиях, но он никак не отреагировал. Тогда пристав обратился в банки и кредитные организации – нужно было узнать о финансовом положении скрытного нарушителя. Тогда и выяснилось, что мужчина является владельцем дорогостоящего кроссовера.

- Машину забрали, на нее составили акт описи и ареста для продажи, - прокомментировали в управлении Службы судебных приставов Ростовской области.

Если мужчина не разберется с долгами, то его Porsche Macan уйдет с молотка.

Ранее в Ростове установили возможного виновника ДТП с участием BMW X5. По предварительным данным, водителем иномарки оказался сын директора рынка. Молодой человек не справился с управлением, его машина врезалась в припаркованную «Шевроле» и отлетела на пешехода и стоявший рядом «Фольксваген».