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Происшествия1 апреля 2021 15:24

Из-за долгов у жителя Дона забрали Porsche Macan

Если мужчина не разберется с долгами, то его иномарка уйдет с молотка
СКИБА Ангелина
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Мужчина не выплатил 52 штрафа ГИБДД, а за транспортные налоги у него набежала сумма в 139 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

У жителя Ростовской области за долги забрали Porsche Macan. Мужчина не выплатил 52 штрафа ГИБДД, а за транспортные налоги у него набежала сумма в 139 тысяч рублей. Об этом рассказали в Службе судебных приставов.

Сначала злостного неплательщика предупредили о возможных последствиях, но он никак не отреагировал. Тогда пристав обратился в банки и кредитные организации – нужно было узнать о финансовом положении скрытного нарушителя. Тогда и выяснилось, что мужчина является владельцем дорогостоящего кроссовера.

- Машину забрали, на нее составили акт описи и ареста для продажи, - прокомментировали в управлении Службы судебных приставов Ростовской области.

Если мужчина не разберется с долгами, то его Porsche Macan уйдет с молотка.

Ранее в Ростове установили возможного виновника ДТП с участием BMW X5. По предварительным данным, водителем иномарки оказался сын директора рынка. Молодой человек не справился с управлением, его машина врезалась в припаркованную «Шевроле» и отлетела на пешехода и стоявший рядом «Фольксваген».

ЧП