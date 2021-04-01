Обновленная комиссия по сохранению исторического облика Ростова обсудила вопросы десяти домов

Комиссия в новом составе призвала сохранить образ исторической части города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Комиссия по сохранению архитектурно-художественной среды Ростова-на-Дону возобновила свою работу по поручению главы администрации города Алексея Логвиненко. Первое заседание комиссии с обновленным составом состоялось 30 марта.

- Сохранение исторического облика нашего города и создание благоприятных условий для его жителей – комплексная задача, и она требует внимания как со стороны специалистов в области архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, ЖКХ, так и общественности, – заметил Алексей Логвиненко. – Для этого к работе привлечены специалисты НКО «Фонд капитального ремонта», компетентные органы городских и областных властей, представители общественности и архитектурного сообщества.

На первом заседании члены комиссии рассмотрели вопросы по капитальному ремонту десяти многоквартирных домов в историческом центре Ростова, в частности в Ленинском районе. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта.

Полномочия комиссии расширены: теперь она рассматривает вопросы капремонта объектов социальной сферы (школы и детские сады), а также объектов — архитектурных доминант, которые ремонтируются за счет города и области.

Заседания будут проводиться регулярно. Администрациям районов Ростова поручено проводить разъяснительную работу с подрядчиками и проектировщиками, от которых зависит облик здания после ремонта, а также с управляющими компаниями и жильцами.

Как заметил Алексей Логвиненко, работа комиссии позволит выработать оптимальные решения по сохранению исторического лица города и пресечь нарушения градостроительных норм.