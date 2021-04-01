Песчанокопский район впереди: в Ростовской области идет весенний сев

Весенний сев немного задержали обильные. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на непростую погоду и затяжные дожди, аграрии Дона увеличивают площади сева.

- В этом сезоне снегопады и дожди сдерживали темпы весенней посевной кампании, и теперь работники сельского хозяйства не теряют ни минуты на севе яровых, - отметил первый заместитель губернатора Дона Виктор Гончаров. - Хозяйства региона обеспечены семенами и удобрениями в полной мере. Также во всех районах продолжается подкормка озимых культур и другие виды полевых работ».

Сейчас в лидерах посевной кампании по засеянным площадям — Песчанокопский район (более 15 тысяч гектаров), на втором месте — Егорлыкский (более 4,2 тысячи гектаров), а следом — Зерноградский (4 тысячи га).

Преимущественно хозяйства начинают с зернобобовых культур — посеяно уже 25 тысяч гектаров, ярового ячменя — 6 тысяч га.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Ростовской области, в районах заготовлено более 97 тысяч тонн семян яровых культур (это 101 процент от необходимых показателей). На первое полугодие нужно около 207 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе (обеспеченность на сегодня — 91,3 процент, и ведется дальнейшее приобретение).

Во всех районах идет весенняя подкормка озимых (2,2 млн га — это 75 процент от запланированной площади) и другие виды полевых работ.