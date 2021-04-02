В Ростове водитель «ВАЗа» сбил на «зебре» 67-летнего мужчину

Пострадавшего с травмами увезли в больницу Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове на проспекте Михаила Нагибина под колеса «ВАЗ-2114» попал 67-летний мужчина. Его с травмами увезли в больницу. Авария произошла сегодня, 2 апреля, около 8 часов 30 минут, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, пострадавший оказался под машиной, когда переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

- Сейчас автоинспекторы проводят проверку. Водители должны всегда помнить о правилах дорожного движения и обязательно снижать скорость около «зебры», - прокомментировали в управлении ГИБДД.

Раннее журналисты «КП – Ростов-на-Дону» узнали печальную статистику «пьяных» аварий. Их произошло больше 20 с начала года, за этот период из-за нарушителей погибли семь человек. Всего же поймали 2 613 человек, севших за руль после употребления горячительного. 397 из них сделали это повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность. Их могут отправить в тюрьму на срок до двух лет