На Дону после обыска у сотрудника наркоконтроля начали служебную проверку

В полиции журналисту «КП – Ростов-на-Дону» подтвердили факт обыска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Донские силовики провели обыск в доме у оперативника управления по контролю за оборотом наркотиков. По предварительным данным, у мужчины обнаружили запрещенные вещества, и теперь ему грозит еще одно уголовное разбирательство. В полиции журналисту «КП – Ростов-на-Дону» подтвердили именно факт обыска, он действительно был.

- Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с полицией в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена возможная причастность одного из полицейских к противоправной деятельности. Сейчас в отношении подозреваемого проводят проверку. Если вину подтвердят, правоохранителя уволят по дискредитирующим основаниям, тогда с ним будут разбираться в полном соответствии с законом, - прокомментировали в пресс-службе областного управления МВД России по Ростовской области.

Как утверждают местные СМИ со ссылкой на разные источники, изначально к представителю ГУ МВД пришли по делу о посредничестве во взятке. Называют также и предполагаемую сумму, которую он должен был передать, это якобы 275 тысяч рублей.