У дончан есть возможность вместе с собаками-терапевтами помогать в реабилитации взрослых и детей

Обучение можно пройти, даже если у человека нет собаки: у организаторов есть четвероногие помощники. Фото: благотворительный фонд «Синара».

Благотворительный фонд ведет набор добровольцев в проект «Волонтер — это звучит гордо!». Участников научат основам канистерапии — это разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Также будущие волонтеры освоят основы кинологии, специальной педагогики, а после пройдут стажировку в социальных учреждениях для взрослых и детей в нескольких регионах. В Ростовской области стажировка будет проходить в Таганроге.

- Обучение будет длиться полгода в онлайн-формате, - рассказывает исполнительный директор фонда Наталья Чащухина. - Потребность в развитии этого метода реабилитации детей и взрослых, нуждающихся в поддержке, с участием специально обученных собак растет — есть много запросов от социальных и медицинских организаций. Кроме того, последствия пандемии рождают спрос на щадящие способы психологической помощи.

Для участия в проекте нужно перейти на сайт благотворительного фонда «Синара» и заполнить анкету волонтера. Участвовать могут кандидаты как с собаками , так и без питомцев. Ограничений по породам нет, здесь главное — характер животного и возраст от шести месяцев.