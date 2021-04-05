В Ростове-на-Дону действуют передвижные пункты вакцинации против COVID-19

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Для удобства горожан в городе развернули передвижные пункты вакцинации против COVID-19. Об этом в своём Инстаграм-аккаунте сообщил глава Администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко.

Лица, переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты на наличие иммуноглобулинов классов G и/или М к вирусу SARS-CoV-2, не прививаются!!!

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Центр Медицинских Осмотров «Симплекс» совместно c МБУЗ «Городская больница № 4» начали тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами. Эти услуги оказываются при наличии паспорта, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования на базе передвижного медицинского комплекса или по адресу медицинского центра: г. Ростов-на-Дону ул. Варфоломеева, 243а.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или по телефону 8 (863) 333-22-82.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

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