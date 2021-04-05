В столице Республики Калмыкия накрыли два зала с азартными играми. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного Комитета по Республике Калмыкия остановили в Элисте работу двух залов, в которых проводились азартные игры.

— С октября 2019 по октябрь 2020 года преступники получили незаконный доход на сумму более 11 миллионов рублей, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры по Республике Калмыкия.

В работе залов были замешаны более семи человек, в том числе организатор, который распределял роли других членов и контролировал процесс.

Возбуждено уголовное дело, за организацию преступного сообщества можно получить срок от 12 до 20 лет и штраф до пяти миллионов рублей, за проведение азартных игр — штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.