В Ростове разобрали крышу дома со «счастливыми людьми», который прославил Иван Ургант

В мэрии уточнят, насколько законны действия строителей по демонтажу крыши.

Знаменитый аварийный дом со «счастливыми людьми», раскрашенный к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове, остался без крыши. В администрации города проверят законность демонтажа.

- Обращений о согласовании изменения внешнего вида фасада здания от физических лиц в департамент архитектуры не поступало, - сообщили в городской администрации.

Напомним, что дом прославился благодаря шоу Ивана Урганта. Звездный телеведущий высмеял «постановочное благополучие» и ошибочно предположил, что за граффити со счастливыми болельщиками местные власти выложили кругленькую сумму.

Ростовскую трехэтажку по улице Шолохова, 127/1 с нарисованными жильцами, которые приветствуют гостей города из окон, должны были реконструировать в 2018 году сразу после ЧМ - 2018.

До расселения первый этаж дома на улице Шолохова был нежилым, а на втором и третьем этаже находилось общежитие.