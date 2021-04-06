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Общество6 апреля 2021 13:46

Роспотребнадзор подтвердил низкое качество воды в Ростове

Она не прошла тестирование по соответствию нормам СанПиНа по критерию мутности
Ангелина СКИБА
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Если результаты анализов подтвердятся, поднимут вопрос об административной ответственности «Водоканала»

Если результаты анализов подтвердятся, поднимут вопрос об административной ответственности «Водоканала»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Низкое качество воды в Ростове подтвердил Роспотребнадзор. По предварительным данным вода не соответствует нормам по мутности. Данные апрельского мониторинга, который проведенного ведомством, озвучили сегодня на расширенном заседании гордумы.

– Если результаты анализов подтвердятся, нужно поднять вопрос об административной ответственности «Водоканала», – сообщили на заседании.

При этом пробы, взятые из очистных в Ростове в марте 2021 года, полностью соответствовали нормативу.

Расхождение в показателях объяснил директор департамента ЖКХ Максим Неснов. Он заявил, что на воду, в частности на цвет и запах, может влиять сразу несколько факторов. Так одна из причин в том, что жидкость может изменяться при нагревании. Кроме того, ранее в трубы попала вода другого качества, и теперь их нужно промыть.

«Ростовводоканал» планирует сделать это в течение двух недель, в том числе речь идет о внутридомовых сетях.

- Потребители могут пересчитать плату за конкретно доказанный случай некачественной услуги, - добавил директор департамента ЖКХ Максим Неснов.